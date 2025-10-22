أعلن بيت التمويل الكويتي تحقيقه اليوم الثلاثاء أرباحا صافية بلغت 7ر492 مليون دينار كويتي (حوالي 6ر1 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بربحية للسهم الواحد بلغت 98ر27 فلس بزيادة 2 % عن نفس الفترة من عام 2024، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال حمد المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في بيان صحفي إن صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفع ليصل إلى 3ر944 مليون دينار (حوالي 11ر3 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 1ر13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

وأضاف المرزوق أن إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفع مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى نحو 3ر1 مليار دينار كويتي (حوالي 29ر4 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 0ر10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

وذكر المرزوق أن صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 ارتفع ليصل إلى 2ر850 مليون (حوالي 8ر 2 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 8ر12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح أن رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بلغ نحو 2ر21 مليار دينار كويتي (حوالي 9ر 69 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 3ر11 % مقارنة بنهاية العام السابق.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول بلغ 8ر40 مليار دينار (حوالي 6ر134 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 0ر11 % مقارنة بنهاية عام 2024.

وأفاد أن إجمالي حقوق مساهمي البنك بلغ حوالي 6ر5 مليار دينار (حوالي 48ر18 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 5ر1 % مقارنة بنهاية العام السابق موضحا أن رصيد حسابات المودعين بلغ 1ر20 مليار دينار (حوالي 66 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 7ر4 % مقارنة بنهاية العام السابق.