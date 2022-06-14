قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب انخفضت؛ بسبب انخفاض سعر الأوقية إلى 1820 دولارًا، مشيرًا إلى أن سعر جرام عيار 21 في حدود الـ1000 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الانخفاض في سعر الذهب يصل إلى 15% كحد أقصى، قائلًا إنه معدل انخفاض متعارف عليه.

وأشار إلى أن سعر جنيه الذهب يتراوح ما بين 8 آلاف جنيه إلى ما يزيد عن الـ8 آلاف بكسور، متابعًا عن نصيحته للمواطنين بشأن الشراء أو الانتظار في الفترة المقبلة: «الاستثمار في الذهب والادخار فيه طويل المدى، لكن لو شخص محتاج فلوسه كمان شهر أو شهرين، الأمر بمثابة مخاطرة يمكن يستفيد أو يخسر».

وأكد أن الذهب على المدى الطويل الملاذ الآمن؛ لأن سعره يزداد على مدار السنوات، مضيفًا: «من يريد الادخار ويحتفظ بقيمة النقد يشتري الذهب؛ لأنه استثمار طويل المدى، ومهما كانت الانخفاضات ما يلبث أن يعود للزيادة مرة أخرى».