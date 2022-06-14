ليتوانيا تشتري 18 مدفع هاوتزر طراز «سيزار» الفرنسي

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تشتري ليتوانيا 18 مدفع هاوتزر طراز "سيزار" الفرنسي لتعزيز القدرات الدفاعية لقواتها المسلحة.

ووقع وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في باريس.

وذكرت وكالة أنباء البلطيق اليوم الثلاثاء أن ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تريد إنفاق نحو 110 مليون يورو إلى 150 مليون يورو (115 مليون دولار - 157 مليون دولار) لشراء أسلحة المدفعية والمشاركة أيضا في تطويرها بشكل أكبر.

وتحل مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم محل مدافع قديمة بمدى أقصر. وفقا للوزير أنوشاوسكاس، يمكن تسليم المدافع لليتوانيا بحلول عام 2027.

ونظرا للحرب الروسية الراهنة ضد أوكرانيا، قررت الحكومة في فيلنيوس زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير ورفع مستوى الجيش الليتواني.

وتقع ليتوانيا على الحدود مع جيب كالينينجراد الروسي، ودولة بيلاروس الحليفة لروسيا.