شهدت أسعار الوقود كافة قفزة جديدة في لبنان للمرة الثانية خلال أسبوع لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ ومفاجئ في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية بعد أيام من الاستقرار النسبي عند مستويات مرتفعة.

وأعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار البنزين ليصبح سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) 686 ألف ليرة (27.5 دولار تقريبًا للعشرين لتر) بزيادة قدرها 12 ألف ليرة، وهي نفس قيمة الزيادة على سعر صفيحة بنزين 98 الذي سجل 697 ألف ليرة.. وارتفع سعر صفيحة المازوت لتسجل 708 آلاف ليرة بزيادة قدرها 25 ألف ليرة، فيما بلغ سعر قارورة الغاز 353000 ليرة لبنانية.

وفي المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية على منصة صيرفة اليوم ليسجل 24900 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 200 ليرة عن متوسط سعر صرف أمس، فيما وصل سعر الصرف في السوق غير الرسمية إلى مستوى 30 ألف ليرة لكل دولار قبل أن يتراجع مرة أخرى ليعود إلى أعلى متوسط معدلاته على مدار أسبوعين عند حد 29 ألف ليرة للدولار.

وانعكس ارتفاع سعر الوقود والدولار على أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد، كما سينعكس ابتداء من أول شهر يوليو المقبل على خدمات الاتصالات التي سيتم تسعيرها بالدولار وفقًا لمنصة صيرفة، وليس وفقًا للسعر الثابت في البنك 1507 ليرة لكل دولار.