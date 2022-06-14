 جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة مشروع «مصر القديمة» - بوابة الشروق
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جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة مشروع «مصر القديمة»

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 1:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 1:46 ص

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة ليلية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "مصر القديمة"، الجاري إقامته بمنطقة السوق التجاري القديم، وذلك على غرار القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها.
وقال المحافظ، إن العمل يجري على قدم وساق، لإنهاء استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل، مشددًا على زيادة معدلات التنفيذ بمشروع "مصر القديمة" ليكون جاهز للافتتاح قبل انطلاق المؤتمر.
وأشار إلى أن مشروع "مصر القديمة"، يعد طفرة في مجال السياحة بمدينة شرم الشيخ، وإضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون عامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة أن افتتاحه يتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ.

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