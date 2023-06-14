«حكايات وبدايات» تيمة الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي

أعلن مهرجان "عمان السينمائي الدولي - أول فيلم"، عن تيمة دورته الرابعة، التي ستعقد بالأردن خلال الفترة ١٥ إلى ٢٢ أغسطس المقبل، تحت شعار "حكايات وبدايات".

وأكد المهرجان أن تيمة "حكايات وبدايات" تعكس جهود المهرجان المكرسة لدعم المواهب الناشئة وترويج رواياتهم على الشاشة.

كما كشف المهرجان عن الملصق الرسمي للمهرجان وأيام عمان لصنّاع الأفلام، من تصميم الفنّانين الأردنيين غدير سعيد السعافين ولطفي زايد.

وقالت السعافين، مصممة ملصق المهرجان: "عملت على مزج المدرّج الروماني (وسط عمّان) وبتلات السوسنة السوداء بالكثير من الألوان والأشكال التي تعبّر عن فن السينما وإشراقه، أردت ربط رمزية المدرج، وما يحمله من بعد فني ودرامي، برونق وفرح ونبض البدايات".

أما لطفي زايد، فأكد أنه اختار أسلوبا تجريديا في تصميمه لملصق "أيّام عمّان لصنّاع الأفلام"، إذ قرر اختيار السوسنة السوداء ورموز الفيلم ليعكس واقع عمّان العريق بأسلوب عصري وحديث".

من جهتها، أعربت ندى دوماني، مديرة المهرجان وإحدى مؤسسيه، عن تطلعها للدورة القادمة، قائلة: "يعزز المهرجان مكانته كمساحة تحتفي بالمواهب الجديدة وبلغة سردية عالمية تحرّك المشاعر وتحفّز على النقاشات، بالإضافة إلى الفن والإبداع في الإنجازات العربية الأولى. فيما نحتفل بعامنا الرابع، يبقى فريق العمل متحمسا كما في بداياته وواثقا أن حيوية المهرجان ستلقى استحسان الجمهور".