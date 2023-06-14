فولر يؤكد استمرار هانزي فليك في قيادة المنتخب الألماني

أكد رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أن هانزي فليك المدير الفني للفريق لا يزال يحظى بثقة الاتحاد الألماني رغم عدم تحقيق النتائج المأمولة مع المنتخب في الفترة الأخيرة.

ولدى سؤال فولر حول ما إذا كان فليك سيستمر في منصبه، رد بشكل قاطع قائلا "نعم بالطبع"، وذلك في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأربعاء لمحطة "هيت راديو" الإذاعية بولاية هيسن الألمانية.

وأضاف: "فليك مدرب من الطراز الأول يقدم كل شيء من أجل إعادة الحماس لمنتخب ألمانيا".

وتعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الأوكراني 3 / 3 وديا أمس الأول الاثنين لتكون المباراة العاشرة بلا فوز خلال آخر 14 مباراة للمنتخب الألماني.

وقال فولر /63 عاما/ إن الانتقادات التي وجهت للمدير الفني "تعد جزءا من عملنا.. يجب التعامل معها بجدية بالطبع، لكن لا يجب أن نبالغ في تقديرها".

ولا يزال فليك يتحمل الضغوط الناتجة عن خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وأضاف فولر إن فليك أظهر من قبل مع منتخب ألمانيا وكذلك مع بايرن ميونخ "كم هو مدرب رائع. في كل يوم هو يفكر في كيفية تطوير بعض الأمور، وسيفعل".

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أخرى أمام نظيره البولندي بعد غد الجمعة في وارسو ثم يلتقي نظيره الكولومبي في جلسنكيرشن يوم الثلاثاء المقبل.

ولا يخوض منتخب ألمانيا التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) حيث تأهل مباشرة للنهائيات باعتباره ممثل الدولة المستضيفة، ويستعد للبطولة عبر المباريات الودية.

وبدأ المنتخب الألماني اليوم الأربعاء استعداداته لمباراة بولندا، وقد استمر غياب المهاجم تيمو فيرنر عن الفريق بسبب إصابة في الكاحل.

كذلك لن ينضم إلكاي جوندوجان وروبين جوسنس إلى المنتخب قبل غد الخميس بعد أن شاركا في نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان يوم السبت الماضي.

وقال فليك: "يجب أن ندافع بدون أى تراخي"، لكنه سيدفع بثلاثة لاعبين في الدفاع في المباراة أمام بولندا يوم الجمعة رغم أن تلك التجربة لم تنجح في مواجهة أوكرانيا.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أبقى فليك في منصبه رغم الخروج الكارثي للمنتخب من دور المجموعات بكأس العالم 2022، وتولى فولر المهاجم والمدرب السابق للمنتخب منصب مدير المنتخب خلفا لأوليفر بيرهوف.

وقاد فليك المنتخب للفوز في أول ثماني مباريات بعد توليه المنصب في 2021 لكن الفريق حقق أربعة انتصارات فقط خلال المباريات الـ 14 التالية.

ويحتاج المنتخب الألماني إلى النتائج الإيجابية لاستعادة الثقة وكذلك لاستعادة دعم الجماهير قبل يورو 2024 التي تحتضنها ألمانيا العام المقبل.

وواجه فليك انتقادات في الفترة الماضية بسبب عدة أمور ما بين اختياراته للاعبين إلى خططه التكتيكية، لكن فولر أكد أن فليك سبق له أن استعرض ما يمكنه تحقيقه.

وأيد فولر اعتبار أن انتيجة أمام أوكرانيا كانت "مزعجة" وأن الأداء كان "بطيئا شيئا ما".

وتابع: "قدمنا كرة قدم رائعة خاصة في أول 20 دقيقة.. لكن هذا لا يكفي بالطبع في ظل طموحنا".

لكن فولر أكد أنه لا يزال يثق في أن الفريق يمكنه التطور واستقطاب الجماهير من جديد، رغم حالة الاستياء التي انتشرت بين المشجعين بعد المباراة أمام أوكرانيا.

وقال فولر: "نريد تقديم الأفضل، ونعرب أن لدينا لاعبون يمكنهم إلهام الناس".