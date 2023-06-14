قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يطالب بعدم التطرق إلى الأوضاع في الماضي، عند الحديث عما يحدث حاليًا.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء: «لا مقدرش متكلمش في الماضي، لأن ربنا لو نجاك مرة، متستنوش إنه ينجيكم كل مرة».

وأكمل: «كان ممكن نبقى كتير من المصريين رايحين على دول تانية، لكن الفضل لله مش لحد، ولما بقول كده الناس بتستغرب أوي، ده ربنا نجاكم يا مصريين».

واستطرد: «اللي عمل انتخابات وجاب الناس (الإخوان) دي مين؟ أنا اللي جبتهم؟ أنا اللي جبت الناس دي؟ أنا بتكلم بجد.. مش اتعملت حالة، الحالة أفرزت والدولة فكت، والأساس اللي موجود قبل كده مبقاش موجود، بعدين عملنا انتخابات البرلمان جاب اللي أنتم شفتوه، ومش راضيين، مرضتوش ليه؟».

وتابع: «اتعلمت انتخابات رئاسية وجابت اللي أنتم شفتوه، يعني خراب في خراب والله العظيم، طب عشان تتخلص من الخراب ده مشفتش تداعياته وربنا سلمها عليك، جاي تطلب كل حاجة كاملة؟ وكأن البلد مكنتش في أزمة كبيرة جدًا!».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.