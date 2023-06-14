بولندا تشكل وحدة أزمات بعد العثور على أسماك نافقة في نهر أودر

قالت وزيرة البيئة البولندية، آنا موسكفا، للإذاعة العامة الوطنية اليوم الأربعاء، إن بلادها شكلت وحدة أزمات، لرصد الطحالب السامة، والأسماك النافقة، في منظومة نهر "أودر"، بالقرب من الحدود مع ألمانيا.



وأضافت الوزيرة أن "أسماكا نافقة (تم رصدها) في ثلاث مناسبات، وهذا بالفعل مؤشر تحذير، على إننا يجب أن نكون مستعدين وأن خطر تكرار الموقف من العام الماضي كبير للغاية".



وتابعت الوزيرة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل حاد، في نهر "أودر". وأضافت "إنه العامل الأول". وستسهل وحدة الأزمات سرعة العمل لمواجهة آثار طحالب بريمنيسيوم، الذهبية، المعروفة على نطاق واسع، ويمكن أن يكون ازدهارها ساما للأسماك.



وأوصت الوحدة بسد مجرى مائي، يمتد من نهر "أودر" للحد من انتشار الطحالب.