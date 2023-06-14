توريد 196 ألفا و742 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن

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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن إجمالي القمح المحلي المورد خلال موسم 2023 الحالي، منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم الأربعاء بلغ 196 ألفا و742 طن قمح.

وأوضح أن توريد القمح يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأشار إلى متابعة توريد القمح أولا بأول، ومحاولة تذليل جميع المعوقات التي تواجه الموردين وحلها فورا، وتسهيل كل الأمور على المزارعين والموردين.