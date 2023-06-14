أسيوط: توريد 122 ألفا و6 أطنان قمح إلى الصوامع حتى الآن

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ‏أن نسب توريد القمح المحلي بلغت 122 ألفا و6 أطنان منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة.

وأوضحت أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، ويجري صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز، مؤكدًا انتظام سير أعمال التوريد بمواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

وكشف عن زيادة الأقبال على توريد القمح في الشون والصوامع خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتي تبلغ 167 ألفا و400 فدان، مؤكدا أن المحافظة تتابع مع المزارعين نسب التوريد وتكثف الحملات لتوعيتهم وحثهم على التوريد.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات، وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمزارعين وتسليمهم.

وأشار إلى أهمية التعامل الفوري؛ لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بالطرق المتاحة، بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها، وتواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

وأكد الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، توريد 47 ألفا و109 أطنان و449 كجم لشون البنك الزراعي المصري، وحوالي 20 ألفا و738 طنا و679 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية "المطاحن".

واستقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 39 ألفا و31 طنا و877 كجم، وتوريد 3735 طنا و200 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، واستقبال 10901 طن و187 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و490 طن كميات منقولة من محافظة أسيوط، بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 122 ألفا و6 أطنان و442 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مشيرًا إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولا بأول.