تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُقام اليوم الأربعاء 4 مباريات بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، بجانب إقامة مباراة بالدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

كما تُقام اليوم مباريات الجولة الـ27 من الدوري المغربي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»

جنوب السودان × جامبيا الساعة الرابعة عصرا

ساوتومي وبرينسيب × غينيا بيساو الساعة السابعة مساء

غينيا × مصر الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

دوري الأمم الأوروبية

هولندا × كرواتيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المغربي

الرجاء الرياضي × نهضة بركان الساعة العاشرة مساء على قناة Tamazight HD

حسنية أكادير × الوداد الرياضي الساعة العاشرة مساء على قناة Al Maghribia HD