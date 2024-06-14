اتحاد السلة يعلن إحالة قائد الأهلي للتحقيق 

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قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تحويل سيف سمير قائد النادي الأهلي للتحقيق بسبب ما حدث أثناء مراسم تتويج الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر .

وتوج الاتحاد السكندري بلقب الدوري على حساب الأهلي بعد فوزه في سلسلة مباريات النهائي بنتيجة 3-1 .

وأثناء مراسم تتويج الاتحاد السكندري وأثناء صعود سيف سمير على المنصة تحدث مع محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري معاتبا إياه على هتافات جماهير فريقه ضد لاعبي الأهلي قبل أن ينزل من على المنصة ويعود مرة آخرى ويصافح محمد مصيلحي .

وقال اتحاد السلة في بيان مساء اليوم الجمعة : "قرارات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة ، ايماءً للأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز رجال من قبل جماهير فريق الاتحاد السكندري ولاعب النادي الاهلي سيف سمير".

وأضاف الاتحاد أنه قرر تغريم الاتحاد السكندري 50 ألف جنيه بسبب ما بدر من جماهير النادي عقب انتهاء المباراة .

كما قرر الاتحاد تحويل سيف سمير قائد الأهلي للتحقيق .