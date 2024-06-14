يعود النادي الأهلي إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة فاركو في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة للبطولة، وذلك بعد شهر و3 أيام من المباراة الأخيرة للفريق أمام بلدية المحلة والتي فاز فيها الأهلي 2-1.

وبشكل عام ستكون مباراة الليلة هي الأولى للأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على الترجي التونسي يوم 25 من مايو الماضي، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

ويبحث الأهلي عن العودة للدوري بشكل قوي، من أجل جمع النقاط، في المباريات المؤجلة بشكل خاص، للمنافسة على اللقب، في ظل صدارة بيراميدز والموسم المميز للفريق.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، للتغلب على الغيابات في مباراة اليوم، والظهور بشكل قوي منذ بداية المباراة وتحقيق الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي غياب 11 لاعبًا لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمد هاني لحصولة على إجازة زفاف، ويغيب وسام أبو علي، أكرم توفيق، بيرسي تاو ومصطفى مخلوف للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد، حمزة علاء، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية.

ويعول الأهلي على خبرات لاعبيه، ومن المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد، وفي الوسط يلعب الثلاثي مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور، خلف الثلاثي الهجومي رضا سليم، حسين الشحات وأنطوني موديست.

على الجانب الآخر، يأمل فاركو في مواصلة صحوته مع مدربه أحمد خطاب بعدما حصد 8 نقاط في آخر 4 مباريات بالدوري، كما أنه لم يعرف طعم الخسارة خلال آخر 5 جولات.

ويراهن فاركو على خبرات السوداني سيف تيري وعمرو جمال وشكري نجيب بجانب موهبة عمرو ناصر ورزقي حمرون.