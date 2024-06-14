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هل الصكوك بديل شرعي عن ذبح الأضحية؟ المفتي يجيب

أرشيفية
أرشيفية
محمد شعبان
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 8:48 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 8:48 م

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل حول شرعية الصكوك وثوابها مقارنة بثواب ذبح الأضحية.
وقال خلال لقاء لبرنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن الصكوك «شرعية»، مؤكدًا أن ثوابها هو ثواب ذبح الأضحية.
وأوضح أن الصكوك هي عملية توكيل، بحيث يوكل الإنسان شخصًا آخر ممثلا في مؤسسة ما تقوم بالنيابة عنه بشراء الأضحية، موضحا أن قيمة الصك تكون مثل قيمة الأضحية حسب أسعار السوق، سواء كانت كبشا أو سبع بهيمة الأنعام.
وأضاف أنه عند دفع قيمة الصك؛ يكون الإنسان قد وكل الجهة المستلمة لقيمة الصك بعملية الشراء وذبح الأضحية نيابة عنه، وذلك وفقًا للمعايير الشرعية التي تحقق الشعيرة.
وأشار إلى أن «دفع قيمة الصك إلى المؤسسة الموكلة؛ يشبه تمامًا ذبحك وشراء الأضحية بنفسك»، مشددًا أن المؤسسة الموكلة تتصرف لصالح الوكيل -لا تتصرف لصالحها- وبالتالي فإن الثواب يعود للمضحي الذي اشترى الصك.

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