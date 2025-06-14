وكالة تسنيم تؤكد اغتيال 3 علماء نوويين بهجمات إسرائيلية

أعلنت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم السبت، اغتيال 3 علماء نوويين خلال الهجمات التي يشنها العدوان الإسرائيلي، منذ فجر الجمعة.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إلى اغتيال كل من: علي بكائي كريمي، ومنصور عسكري، وسعيد برجي.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال 9 من كبار العلماء والخبراء المشاركين في البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «جميع العلماء والخبراء الذين تم القضاء عليهم يتبوؤون مراكز معرفة وخبرات، ولهم عقود من التجربة في مجال تطوير السلاح النووي».

واستعرض مجموعة من كبار علماء البرنامج النووي الإيراني الذين تم القضاء عليهم، كالآتي:

فريدون عباسي – خبير الهندسة الذرية

محمد مهدي طهرانجي – خبير الفيزياء

أكبر مطلب زاده – خبير الهندسة الكيميائية

سعيد برجي – خبير هندسة المواد

أمير حسن فكهي – خبير الفيزياء

عبد الحميد منوشهر – خبير فيزياء المفاعلات النووية

منصور عسكري – خبير الفيزياء

أحمد رضا ذو الفقاري دارياني – خبير الهندسة الذرية

علي باكوايي كتريمي – عالم ميكانيك

وادعى أن «الشخصيات التي اغتيلت تمثل جزءًا رئيسيًا من تقدم إيران نحو امتلاك السلاح النووي»، زاعمًا أن «القضاء عليهم يلحق ضربة ملموسة لقدرات النظام الإيراني على امتلاك أسلحة التدمير الشامل».

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة جوية وصفها بـ«الاستباقية»، ضد «أهداف عسكرية ونووية إيرانية»، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بـ«ردّ قوي».

وأعلن التلفزيون الإيراني اغتيال عدد من المدنيين والعلماء والقادة العسكريين البارزين في قصف إسرائيلي، استهدف منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين؛ لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

ولقي كل من: رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، حتفهم، في الغارات الجوية واسعة النطاق التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة.

وقال مصدران إقليميان لـ«رويترز» إن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية، قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران.