 فيفا يعلن حكام «VAR» لقمة باريس واتلتيكو مدريد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيفا يعلن حكام «VAR» لقمة باريس واتلتيكو مدريد

محمد جلال
نشر في: السبت 14 يونيو 2025 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 14 يونيو 2025 - 5:47 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، طاقم حكام مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد كاملًا، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

فيفا كشف في وقت سابق عن الطاقم الأساسي للمباراة، بقيادة الروماني إشتفان كوفاتش، ومعه مواطنوه ميهاي ماريكا مساعد أول، وتونيوجي فيرينكز مساعد ثاني، والأوروجوياني جوستافو تيخيرا حكم رابع.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام الفيديو في مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، ويضم: الألماني باستيان دانكيرت حكم VAR، ويساعده الكرواتي إيفان بيبيك، بينما يتواجد لدعم الفيديو الهولندي روب ديبيرينك.

ويقع فريقي باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية، إلى جانب بوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز المكسيكي.


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