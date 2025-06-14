الداخلية: ضبط عصابة و51 سلاحا ناريا خلال يوم

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 51 سلاحا ناريا بحوزة 50 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "4 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و39 فردا محليا، و87 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزن متنوعة، و244 سلاحا أبيض".

وتمكنت الحملات، من ضبط 272 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 643 كيلو مخدرات، و4441 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات، في ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث سرقة مساكن، و22 متهما هاربا، و17 متهما بالبلطجة، و330 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات، في تنفيذ 63 ألفا و153 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 56 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.