جدول ترتيب مجموعة قطر في كأس العالم بعد التعادل مع سويسرا

افتتح منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بالتعادل أمام سويسرا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب سان فرانسيسكو، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم 2026، بهذا التعادل، حيث سبق وأن خسر جميع مبارياته في مشاركته الأولى، التي جاءت في 2022، على أرضه.

وبتلك النتيجة، يحصل منتخبا سويسرا وقطر على أول نقطة لهما في مونديال 2026، والتي يتساويان بها مع منتخبي، كندا، والبوسنة والهرسك، اللذان تعادلا في نفس الجولة بنفس النتيجة.

وتستعرض بوابة الشروق في السطور المقبلة جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، بعد نهاية جميع مباريات الجولة الأولى فيها.

المركز الأول.. سويسرا برصيد نقطة واحدة

المركز الثاني.. كندا برصيد نقطة واحدة

المركز الثالث.. قطر برصيد نقطة واحدة

المركز الرابع.. البوسنة والهرسك برصيد نقطة واحدة.

وتتساوى جميع منتخبات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، في كل شيء، بعد نهاية الجولة الأولى، إلا أن الترتيب يعتمد في هذه الحالة على البطاقات الصفراء التي حصل كل فريق عليها.