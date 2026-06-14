الآلاف يشاركون في مسيرات مؤيدة للهجرة وأخرى مناهضة لها في روما

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت في مسيرتين متنافستين، إحداهما مناهضة للهجرة والأخرى مؤيدة لها، بعد أن نجحت مبادرة شعبية يقودها اليمين المتطرف وتطالب باتخاذ إجراءات شاملة ضد المهاجرين ، في جمع عدد كاف من التوقيعات لعرضها على البرلمان.

وجمعت المبادرة، التي تحمل اسم "إعادة الهجرة واستعادة الوطن" 50 ألف توقيع، وهو العدد المطلوب لبدء مناقشة برلمانية للمقترح، مما دفع بمفهوم "إعادة الهجرة" الذي كان يعد سابقا فكرة هامشية إلى الاتجاه السياسي السائد. ولم يتم تحديد موعدا بعد للتصويت على المقترح.

ويدعو المشروع، الذي تروج له جماعات يمينية، إلى اتخاذ إجراءات واسعة تستهدف الأجانب، بما في ذلك إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية وتقديم حوافز لمغادرة إيطاليا وسياسات أخرى أوسع نطاقا يرى منتقدون أنها قد تمتد لتشمل حتى المقيمين بصورة قانونية.

وتجمع عدة آلاف من المتظاهرين القادمين من مختلف أنحاء إيطاليا للمشاركة في المسيرة المناهضة للهجرة، مرددين النشيد الوطني. وفي عدة مناسبات، رفع كثير منهم أذرعهم مؤدين التحية الفاشية، وهم يهتفون "دوتشي! دوتشي!"، في إشارة إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني الذي حكم إيطاليا بين عامي 1922 و1943.

وفي المقابل، شهدت منطقة أخرى من روما مساء السبت مظاهرة مؤيدة للهجرة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص. وحضر المسيرة عدد من الجماعات اليسارية والنقابات العمالية، بينما رفع بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية.