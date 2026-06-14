الفلبين: الزلزال المدمر رفع قاع البحر بما يصل إلى مترين

ذكرت وزارة البيئة في الفلبين، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا، أسفر عن مقتل 61 شخصا على الأقل في الفلبين هذا الأسبوع، رفع قاع البحر بما يصل إلى مترين (6ر6 قدم)، مما أدى إلى تعرية الشعاب المرجانية والإضرار بالحياة البحرية.

وطبقا للإحصاءات التي تم تحديثها والصادرة عن وكالة مكافحة الكوارث، فقد أسفرت الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 8ر7 درجة على مقياس ريختر في جنوب جزيرة مينداناو يوم الاثنين الماضي عن فقدان 40 شخصا على الأقل، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن السكان المحليين أبلغوا أولا عن الظاهرة الجيولوجية المعروفة باسم "الارتفاع الساحلي" بعد يومين من الزلزال، والذي أدى إلى تمديد خط الساحل بما يصل إلى 200 متر في بعض الأماكن. وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أعلن أمس السبت عن هزة ارتدادية قوية في إقليم سارانجاني الفلبيني.

وأفاد تقرير صادر عن الوكالة بأن مركز الهزة الارتدادية التي بلغت قوتها 7ر5 درجة كان على بعد 21 كيلومترا غرب جزيرة بالوت في إقليم دافاو أوكسيدانتال.