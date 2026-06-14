إعادة توصيل محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء بعد ثلاثة أيام من الانقطاع

تم إعادة توصيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب شرقي أوكرانيا بشبكة الكهرباء بعد حوالي ثلاثة أيام من الانقطاع، حسبما نشرت إدارة المحطة التي عينتها موسكو وشركة توليد الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنيرجو أتوم) عبر تطبيق تليجرام.

وأعلنت المؤسستان اليوم السبت أنه تم إصلاح خط جهد عال متضرر. وعادت المولدات التي تعمل بالديزل وكانت تولد الطاقة منذ الأربعاء الماضي إلى وضع الاستعداد.

وبحسب مصادر أوكرانية، كان هذا الانقطاع الـ 19 للكهرباء منذ أن سيطرت القوات الروسية على المحطة في بداية الحرب في 2022. ويتبادل الطرفان الاتهامات بشكل دوري بالمسؤولية عن انقطاع الكهرباء بسبب الأعمال العسكرية.

وتم إغلاق أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، التي تضم ستة مفاعلات وتبلغ قدرتها 6000 ميجاوات، لأسباب متعلقة بالسلامة.