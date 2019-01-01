واشنطن تقترح على بيونج يانج عقد محادثات على مستوى العمل الأسبوع الجاري

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة اقترحت على كوريا الشمالية عقد محادثات على مستوى العمل خلال هذا الأسبوع حيث قدمته عبر قناة دبلوماسية وتنتظر ردا من كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن نائب رئيس مكتب الأمن الوطني الكوري الجنوبي كيم هيونج-جونج قوله، في واشنطن للصحفيين، إن كوريا الشمالية لم ترد بعد على مقترح الولايات المتحدة، مضيفا ردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات النووية ستستأنف هذا الشهر أم لا "ينبغي لنا أن نتنظر ونرى".

من ناحية أخرى، قالت مصادر إن الولايات المتحدة لم تقترح أي مكان محدد للمحادثات على مستوى العمل، تاركة القرار لكوريا الشمالية حيث تشمل الأماكن المحتملة قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين وبيونج يانج والسويد.

جاء ذلك بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون على استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى العمل عندما عقدا اجتماعا مفاجئا في قرية الهدنة "بانمونجوم" على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو الماضي.

وتوقفت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ قمتهما الأخيرة التي انتهت بدون التوصل إلى أي اتفاق في فبراير الماضي.