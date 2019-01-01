 السنغال بالقوة الضاربة أمام تونس - بوابة الشروق
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السنغال بالقوة الضاربة أمام تونس

محمد قلبة
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 5:15 م | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 5:31 م

أعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن تشكيل منتخب بلاده لمباراة تونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، والذي سيقام على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي :

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: شيخو كوياتي - كاليدو كوليبالي - لامين جاساما - يوسف سابالي

خط الوسط: اليون نديا - هنري سافيت - ادريسا جاي

خط الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج - كايتا بالدي

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في هذه المواجهة مع الفائز من نصف النهائي الثاني بين نيجيريا والجزائر.


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