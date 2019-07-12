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مع تزامن تحدي "غطاء الزجاجة" أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد أنتشر في الساعات القليلة الماضية، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهو "تحدي العمر" فبداو بنشر صورهم علي حساباتهم المختلفة، ليكشف عن ملامحهم في مرحلة الشيخوخة، وذلك من خلال تطبيق face App.



ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز النجوم الذين خاضوا هذا التحدي..









نشر حساب منسوب للفنان أحمد عز، صورة له بعد خضوعه لهذا التحدي، و وظهر "عز" في الصورة بشعر ولحية بيضاء، وعلق: "جدو عز".

View this post on Instagram جدو عز 🤣🤣🤣🤣 Thanks to @abdoeltohamy_ 👏🏻 A post shared by Ahmed Ezz (@ahmed.ezz.official) on Jul 13, 2019 at 3:13am PDT



وعلق الفنان أحمد زاهر على صورته بعد مشاركته في التحدي، قائلا: "يا عيني عالحلو لما تبهدله الأيام".

View this post on Instagram يا عيني علي الحلو لما تبهدله الأيام 😂😂 A post shared by Ahmedzaherofficial1 (@ahmedzaherofficial1) on Jul 13, 2019 at 8:01am PDT



الفنان محمد رشاد وزوجته الإعلامية مي حلمي، شاركا في التحدي، ونشرت" حلمي" صورة من حفل زفافهما، وكتبت: "بعد خمسين سنة، مين اللي عمل الصورة دي".

كما دخلت التحدي الإعلامية رضوي الشربيني، ونشرت صورة لها متسائلة:"ياترى يا حفيداتى ويا بناتى عملتوا اللى اتفقنا عليه".

View this post on Instagram صوره...ياترى يا حافيداتى و يا بناتى عملتوا اللى اتفقنا عليه😂😂😂 A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Jul 13, 2019 at 12:37pm PDT



الفنان شيكو نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"بعد خضوعه للتحدي، وعلق على الصورة بطريقة كوميدية قائلا: "عجزت و فضلت تخين دا حق ربنا.. بس ليه أصلع، كيووووت أنا".



"الحاج كنتاكي وحرمة الحجة شيكن ونجز"، كان تعليق الفنانة شيماء سيف بعدما نشرت صورتها مع زوجها المُنتج محمد كارتر، وذلك عبر موقع "إنستجرام".

View this post on Instagram الحاج كنتاكي وحرمة الحجة شيكن ونجز 😂😂🤦‍♀️🤦‍♀️ A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on Jul 12, 2019 at 11:21pm PDT



وظهرت الفنانة صابرين، بملامح الكبرعلي وجهها، وعلقت على الصورة: "النهارده تميت الـ80 كل سنة وأنا طيبة".