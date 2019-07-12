 بعد «الكيكي» و«غطاء الزجاجة»..«تحدي العمر» يكستح مواقع التواصل الاجتماعي - بوابة الشروق
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بعد «الكيكي» و«غطاء الزجاجة»..«تحدي العمر» يكستح مواقع التواصل الاجتماعي

دينا درويش
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 3:33 ص | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 3:39 ص
مع تزامن تحدي "غطاء الزجاجة" أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد أنتشر في الساعات القليلة الماضية، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهو "تحدي العمر" فبداو بنشر صورهم علي حساباتهم المختلفة، ليكشف عن ملامحهم في مرحلة الشيخوخة، وذلك من خلال تطبيق face App.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز النجوم الذين خاضوا هذا التحدي.. 



نشر حساب منسوب للفنان أحمد عز، صورة له بعد خضوعه لهذا التحدي، و وظهر "عز" في الصورة بشعر ولحية بيضاء، وعلق: "جدو عز".
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جدو عز 🤣🤣🤣🤣 Thanks to @abdoeltohamy_ 👏🏻

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وعلق الفنان أحمد زاهر على صورته بعد مشاركته في التحدي، قائلا: "يا عيني عالحلو لما تبهدله الأيام".
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يا عيني علي الحلو لما تبهدله الأيام 😂😂

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الفنان محمد رشاد وزوجته الإعلامية مي حلمي، شاركا في التحدي، ونشرت" حلمي" صورة من حفل زفافهما، وكتبت: "بعد خمسين سنة، مين اللي عمل الصورة دي".
كما دخلت التحدي الإعلامية رضوي الشربيني، ونشرت صورة لها متسائلة:"ياترى يا حفيداتى ويا بناتى عملتوا اللى اتفقنا عليه".
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صوره...ياترى يا حافيداتى و يا بناتى عملتوا اللى اتفقنا عليه😂😂😂

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الفنان شيكو نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"بعد خضوعه للتحدي، وعلق على الصورة بطريقة كوميدية قائلا: "عجزت و فضلت تخين دا حق ربنا.. بس ليه أصلع، كيووووت أنا".
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عجزت و فضلت تخين دا حق ربنا...بس ليه اصلع!!!!!!! 🙈🙈😍 كيووووت انا

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"الحاج كنتاكي وحرمة الحجة شيكن ونجز"، كان تعليق الفنانة شيماء سيف بعدما نشرت صورتها مع زوجها المُنتج محمد كارتر، وذلك عبر موقع "إنستجرام".
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الحاج كنتاكي وحرمة الحجة شيكن ونجز 😂😂🤦‍♀️🤦‍♀️

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وظهرت الفنانة صابرين، بملامح الكبرعلي وجهها، وعلقت على الصورة: "النهارده تميت الـ80 كل سنة وأنا طيبة".
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النهارده تميت ال٨٠ كل سنه وأنا طيبه😂😂😂😂😂😂😂

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فيما قرر الفنان رامي جمال، المشاركة في التحدي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلنا قرب صدور بوستر ألبومه الجديد قائلا: "أنا لما بقول ألبومي قريبا الناس بتبقي عارفة إنه هيبقي بعد ١٠٠ سنة، بوستر ألبومي القادم قريبا".

وظهرت على وجه الفنان سامي زين التجاعيد، بعد خضوعه لهذا التحدي، معلقا: " "كن مع الله ولا تبالي".
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🤲 #كن_مع_الله_ولا_تبالي

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الفنان سليمان عيد سخر من صورته بعد خضوعه للتحدي، وعلق عليها: "الحمد لله، هبقى نجم أفلام الرعب".
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الحمد لله هبقي نجم افلام الرعب

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