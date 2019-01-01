بروتوكول تعاون بين جمعية خيرية بأسيوط ومركز لعلاج العقم

وقعت جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بقرية جحدم بأسيوط بروتوكول تعاون بين مركز بنون لعلاج العقم والحقن المجهري، في إطار خطة الجمعية للاهتمام بالشؤون الصحية والطبية بأبناء المحافظة.

وقال الشيخ آف سلطان رئيس مجلس إدارة الجمعية إن لها عيادة صديقة للشباب والفتيات بها أخصائي نفسي واجتماعي يتم توعيتهم بأضرار الزواج المبكر والصحة الإنجابية والصحة العامة، مضيفاً أن الجمعية قامت بتوقيع البروتوكول مع المركز لتنفيذ عدد من حملات طرق الأبواب والزيارات المنزلية لعلاج حالات العقم وتأخر الحمل والإنجاب للسيدات.

من جانبه أوضح الدكتور علي مهران أستاذ أمراض الذكورة والعقم أن المركز يتعاون مع الجمعية في المجال الطبي لخدمة

أهالى المحافظة وعلاج المستفيدات والسيدات من الجمعية، حيث أن المركز لديه برامج تخدم المرأة في مجالات الصحة الإنجابية وعلاج أمراض النساء وعلاج حالات العقم وعمليات الحقن المجهري.

وأضاف أن المركز سوف يقوم بعقد العديد من الندوات الصحية والإرشادية بالتعاون مع الجمعية للتعريف بأمراض النساء والصحة العامة ومتابعة الحمل والكشف للطبي المبكر قبل الولادة والكشف على الرضاعة أثناء الحمل وإجراء كل التحاليل والأشعة اللازمة لسيدات القرية.