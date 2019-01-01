مرتضى منصور: لن أفرط فى طارق حامد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تمسكه بطارق حامد لاعب الفريق، وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية:"لن أفرط في طارق حامد، بملايين الملايين".

وشدد منصور على تمسكه بنجم وسط الزمالك، قائلًا:"في حال تلقي طارق أي عرض، بمبلغ مالي كبير، سأقوم بتعويضه".

وأضاف:"طارق لاعب كبير، ووجوده مهم للغاية في النادي، وكذلك في الزمالك".

وأكمل:"لم أتلق أي عرض للتعاقد مع طارق، من أي نادٍ في الفترة الماضية"، مشيرًا إلى أن بعض المواقع تقوم بترويج أخبار كاذبة عن الزمالك.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت في وقت سابق، عن تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع طارق حامد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 4 ملايين دولار.(طالع التفاصيل)