ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 55 شخصا

أعلنت حكومة نيبال اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 55 شخصًا.

وأضافت الحكومة في نيبال، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد، أن العشرات من الأشخاص فُقِدوا وأصيبوا جرّاء هذه الفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث أكد بيان لوزارة الداخلية في نيبال مقتل 55 شخصًا وإصابة 33 بالإضافة إلى فقدان 30 آخرين.

وأوضحت القناة الإخبارية، أن 10 آلاف شخص تم تهجيرهم من منازلهم بسبب غزارة الأمطار الموسمية في العديد من مناطق نيبال والمستمرة منذ الخميس الماضي، والتي نتج عنها تدمير العديد من الطرق والجسور في أنحاء مختلفة من الدولة.