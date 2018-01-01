الادعاء العام الألماني ينظر في بلاغ بخصوص ميزانية الشركة المشغلة لمطاري العاصمة

أعلن المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة كوتبوس شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الادعاء ينظر في بلاغ مقدم بخصوص ميزانية شركة (إف بي بي) المشغلة لمطاري العاصمة الألمانية برلين.

وقال المتحدث:" لدينا بلاغ وندرس ما إذا كان سيسفر عن اشتباه أولي".

كانت إذاعة برلين-براندنبورج ذكرت في وقت سابق أن البلاغ يتعلق باتهام بارتكاب انتهاك محاسبي محتمل، كما ذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" أن البلاغ متعلق باتهام بوجود تناقضات محتملة في الميزانية.

يذكر أن شركة (بي بي إف) تدير مطاري العاصمة الألمانية، حيث تدير مطار شونيفيلد بنفسها، كما تدير مطار تيجل عبر شركة مملوكة لها، كما أن المطار الجديد للعاصمة (بي إي آر) يعد واحدا من مشروعات الشركة.

من جانبه، أكد انجلبرت لوتكه دالدروب، رئيس المطار الجديد، اليوم أن الشركة ليس لديها ما تخفيه " فنحن شفافون ولدينا ثقة كاملة في عمل الادعاء العام".

وتشارك الحكومة الاتحادية بنسبة 26% في شركة (إف بي بي)، فيما تملك كل من ولايتي برلين وبراندنبورج حصة بنسبة 37% لكل منهما، ومن المنتظر أن يتم افتتاح المطار الجديد في نوفمبر المقبل بعد تأخر استمر طويلا، وكانت أزمة كورونا قد تسببت في خسائر فادحة للمطار.