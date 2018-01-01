 مستشار النواب الليبي: اجتماعات رئيس البرلمان في روما تركزت على الحل السياسي للأزمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يوليه 2020 11:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مستشار النواب الليبي: اجتماعات رئيس البرلمان في روما تركزت على الحل السياسي للأزمة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 10:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 10:20 م

قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عبدالحميد صافي، إن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، مع المسؤولين الإيطاليين، اليوم الثلاثاء، تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري»، متابعًا: «سنتصدى لأي تقدم لميليشيات طرابلس صوب الجفرة وسرت».

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي إنه من المقرر أن يلتقى صالح خلال الزيارة الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك