مستشار النواب الليبي: اجتماعات رئيس البرلمان في روما تركزت على الحل السياسي للأزمة

قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عبدالحميد صافي، إن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، مع المسؤولين الإيطاليين، اليوم الثلاثاء، تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري»، متابعًا: «سنتصدى لأي تقدم لميليشيات طرابلس صوب الجفرة وسرت».

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي إنه من المقرر أن يلتقى صالح خلال الزيارة الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو.