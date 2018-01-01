الجيش الوطني الليبي: اللهجة الإعلامية التي ترددها تركيا أكبر بكثير من الواقع العسكري على الأرض

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الوضع معقد بالنسبة لتقدم القوات التركية والمليشيات المسلحة نحو سرت؛ لأنه يحتاج إلى دفاع جوي لتأمين القوات التي ستتقدم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن اللهجة الإعلامية التي ترددها تركيا أكبر بكثير من الواقع العسكري الذي يدور على الأرض، قائلًا إن تركيا تعاود حسابتها.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: «نحن جاهزون لكل الأحوال، وقواتنا تعمل على الاستعداد لمواجهة أي هجوم من قبل المليشيات وقوات تركيا».

وأشار إلى وجود نحو عشرة آلاف من المرتزقة السوريين في ليبيا، مؤكدا أن تقدمهم في أرض مفتوحة أمر بالغ الصعوبة إلا إذا تم دعمهم بسلاح جوي كافي لتأمينهم.

وأوضح أن قيادة العمليات التركية مزودة بنخبة من القادة الأتراك والأسلحة والمدفعية والعربات المدرعة سريعة الحركة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وأخرى مضادة للدروع وغيرها من الأسلحة، فضلا عن الدعم بطائرات مسيرة.