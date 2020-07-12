روسيا وأمريكا تبحثان تسوية النزاعات في كل من ليبيا وسوريا وأفغانستان

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو قضايا تسوية النزاعات في كل من ليبيا وسوريا وأفغانستان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين الروسي والأمريكي ناقشا مسائل تسوية النزاعات في عدد من مناطق العالم، من بينها الوضع في أفغانستان وليبيا وسوريا.

وأضاف البيان، أن لافروف بحث أيضا مع نظيره الأمريكي الإعداد للقاء قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الذي اقترحت روسيا عقده في وقت سابق، مشيرا إلى أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي تبادل شامل لوجهات النظر حول ضمان الاستقرار الاستراتيجي في سياق الاجتماعات المزمعة لمجموعات العمل الروسية الأمريكية بشأن القضايا العسكرية السياسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن -في وقت سابق- عن فكرة عقد قمة للدول الخمس النووية الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لبحث المشاكل المتراكمة في الشئون الدولية.