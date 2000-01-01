وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتخطى أمريكا الشمالية

أظهر إحصاء لرويترز يوم الاثنين أن عدد فيات فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية تخطى نظيره في أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

ووفقا للأعداد التي أحصتها رويترز استنادا على البيانات الرسمية فقد سجلت أمريكا اللاتينية بحلول يوم الاثنين 144680 وفاة بالمرض حتى الآن مقارنة بتسجيل 143847 في أمريكا الشمالية التي تضم كندا والولايات المتحدة.

وتم تسجيل أول حالات مؤكدة للإصابة بالمرض في الأمريكتين بفارق أيام في أواخر فبراير شباط وظهرت أولا في كندا ثم الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي البداية شهدت الولايات المتحدة وكندا تسارعا بوتيرة أكبر في عدد الحالات.

لكن أمريكا اللاتينية واجهت صعوبات جمة في احتواء التفشي بمجرد انتقاله خارج الأحياء الراقية التي كانت الإصابات فيها في العادة لمن سافروا إلى الخارج. وساهم شيوع الفقر والعمالة غير الرسمية وتدهور أوضاع الرعاية الصحية خاصة في المناطق النائية في انتشار المرض على نطاق أوسع.