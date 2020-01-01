 مقتل 10 أشخاص وفقدان العشرات عقب وقوع فيضانات في جزيرة سولاوسي الإندونيسية - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص وفقدان العشرات عقب وقوع فيضانات في جزيرة سولاوسي الإندونيسية

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 5:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 5:14 م

قالت وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا اليوم الثلاثاء، إن ما لايقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 49 شخصا، عقب أن ضربت فيضانات غامرة منطقة في إقليم ساوث سولاسي .

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة إن المياه غمرت الآلاف من المنازل أمس الاثنين، عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة نورث لويو بشمال الإقليم.

وأضاف أن ما يقرب من 5000 أسرة تضرروا من الفيضانات.

وأوضح" نواجه صعوبة في الوصول للمناطق المتضررة لأن الطمى طمر الطريق الرئيسي".

ويشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

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