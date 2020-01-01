الشرطة الألمانية تعلن القبض على رجل مشتبه في ارتكابه عدة جرائم اغتصاب

أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، والادعاء العام، مساء اليوم الثلاثاء، عن القبض على رجل يُشْتَبَه في أنه مطلوب لارتكابه سلسلة جرائم اغتصاب في المنطقة.

وكتبت الشرطة على تويتر: "بعد وقوع جريمة اغتصاب جديدة في محيط مدينة بوتسدام، تمكن ضباط الشرطة مساء اليوم من القبض على رجل، 30 عاما، تشير الشواهد الراهنة إلى أنه مرتكب سلسلة الجرائم الذي يجري البحث عنه".

وقالت انيا ديرشكه، المتحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثمة احتمالا كبيرا في أنه مرتكب سلسلة جرائم الاغتصاب الذي يجري التحري عنه في برلين، والمعني ببلاغ الاغتصاب المحرر قبل ظهر اليوم في ولاية براندنبورج".

وشارك في عملية البحث أفراد شرطة من كل ولاية براندنبورج ومن الشرطة الاتحادية ومن شرطة ولاية برلين.

كانت امرأة مارة في غابة بين منطقتي بابلسبرج ودرايلندن، التفتت قبل ظهر اليوم إلى وجود شابة كان يبدو عليها الصدمة وقالت إنها تعرضت للاغتصاب قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الشابة المنحدرة من بوتسدام كانت تمارس رياضة الركض الخفيف في أحد الطرق بالغابة عندما توجه إليها الجاني بالحديث يسأل عن الطريق قبل أن يعتدي عليها ويغتصبها.

وتتوقع الشرطة في ولايتي برلين وبراندنبورج أن شخصا واحدا يقف وراء العديد من جرائم الاغتصاب التي وقعت منذ منتصف يونيو الماضي، وتعتقد أنه ارتكب سبع جرائم في الفترة بين 12 إلى 30 من الشهر الماضي، منها خمس جرائم في برلين.