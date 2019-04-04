مياه الغربية تطلق حملة توعوية بالمجازر وأماكن ذبح الأضاحي

أطلق المهندس خالد جمال الدين أحمد، القائم بتسيير أعمال شركة المياه بالغربية، حملة توعوية خاصة بالجزارين والمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ لحث المواطنين على رفع الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وعدم رمى مخلفات الذبح بها؛ مما ينتج عن ذلك انسداد وطفح فى الشوارع، وتكون مصدر تلوث بيئى، وأيضا ضرورة الاستخدام الأمثل لمياه الشرب والحد من الإسراف فى المياه واتباع طرق الترشيد الحديثة.

وتم التعريف -خلال الحملات- عن القطع الموفرة وتطبيق قرائتى وتطبيق 125، كما تم توزيع بورشورات توعوية ولصق بنرات توعية على المحال الخاصة بالجزارين.