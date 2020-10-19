وزيرة التضامن: نعمل على 15 قضية مجتمعية وصحية ضمن مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة على 15 قضية مجتمعية وصحية مترسخة كالزواج المبكر وزواج القاصرات، وعدم إلحاق الأطفال بالتعليم، وانتشار الأمية على مستوى القرى، وعدم عمل المرأة، وختان الإناث، والعنف ضد الأطفال والمرأة.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعمل داخل القرى بالتعاون مع أكثر من 3 آلاف جمعية أهلية، و20 ألف رائدة ريفية، موضحة أنها تضع خريطة الخدمات لإحالة الأسر إليها.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على بناء الإنسان والاستثمار في الأسرة والمشاركة المحلية، مؤكدة أن تلك الأمور تحافظ على القرى والمكتسبات التي تتم في المبادرة.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل بشفافية وتواصل مع المجتمع في العديد من القضايا ومنها الإدمان والزواج المبكر والتسرب من التعليم، مشيدة بدور قانون الإدمان وحملات الكشف المبكر وفتح الباب للعلاج في زيادة الشفافية بين المواطن والدولة.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تشكيل الوعي الصحيح ونشر الثقافة الإيجابية بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالثقافة والشباب والتعليم، معلقة: «نحن مسؤولون عن تشكيل الوعي المصري، وهي مسؤولية كبيرة ليست هينة».