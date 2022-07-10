إيطاليا تتعادل مع أيسلندا في كأس أمم أوروبا للسيدات

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تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره الأيسلندي 1 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا للسيدات المقامة حاليا في إنجلترا.

وتقدم المنتخب الأيسلندي عن طريق كارولينا فيلهامسودتر في الدقيقة الثالثة، لكن فالنتينا بيرجامتشي أدركت التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 62.

ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف فرنسا صاحبة الصدارة والتي تواجه بلجيكا (المركز الثالث برصيد نقطة) في وقت لاحق من اليوم الخميس، فيما يتذيل المنتخب الإيطالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن المنتخب الأيسلندي بدأ مشواره في البطولة بالتعادل 1 /1 مع المنتخب البلجيكي، فيما خسر المنتخب الإيطالي 1/5 أمام نظيره الفرنسي في الجولة الأولى.