أرمينيا تشيد بدور فرنسا كرئيس مشارك لمجموعة مينسك في عملية التسوية لمشكلة ناجورني كاراباخ

بعث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، رسالة تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني لفرنسا.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الأرميني -في بيان له- أن باشينيان قدم التهنئة لماكرون بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا معربا عن تمنياته بالسلام والتنمية والازدهار لفرنسا وشعبها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية.

كما أعرب باشينيان في رسالته عن تقدير أرمينيا للصداقة المتميزة مع فرنسا التي يعود تاريخها إلى ألف عام وتقوم على أساس وقيم حضارية قوية، مشيرا إلى اتخاذ خطوات نشطة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أرمينيا وفرنسا.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني أيضا تقدير بلاده الشديد لدور فرنسا بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومشاركتها في عملية التسوية السلمية والحل العادل لمشكلة إقليم ناجورني كاراباخ.

وقدم أيضا التهنئة لاستكمال فرنسا رئاستها للاتحاد الأوروبي بنجاح، وقال "أنا متأكد من أن فرنسا ستواصل في المستقبل لعب دور مهم في التغلب على جميع التحديات الناشئة في هذه الفترة الصعبة المليئة بالاضطرابات الجيوسياسية لصالح التضامن الدولي والازدهار العالمي".