تشيلسي يحسم موقفه من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

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ألمح الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، عن الموقف الحقيقي لفريقه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا يزال يرتبط اسم رونالدو بالانتقال لصفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل استمرار غيابه عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد.

وتردد في الأيام الماضية، رغبة رونالدو في الرحيل عن يونايتد، خاصة وأن المانيو لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، بخلاف عدم اقتناعه بقدرة الفريق تحت قيادة الهولندي تين هاج بتحقيق طموحاته لعدم ابرام صفقات قوية بالمريكاتو الصيفي الجاري.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:" لا استبعد التعاقد مع مهاجم آخر، لدينا أولوية لتدعيم خط الدفاع".

وأضاف:" خسرنا مدافعين كبار ونريد استبدالهم ، وهم الثنائي أنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسن اللذان انتقلا لصفوف ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب".

وكان تشيلسي قد أعلن ضم رحيم ستيرلنج بشكل رسمي لمدة خمس سنوات مقبلة قادما من مانشستر سيتي.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن اليوم الخميس سيتم الإعلان عن ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بعد الانتهاء من الكشف الطبي.