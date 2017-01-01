سُّلطان عمان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام

وصل سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، إلى ألمانيا، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان العمانى هيثم بن طارق سيلتقي خلال زيارته بالدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد السُّلطان هيثم بن طارق مع أولاف شولتس المستشار الألماني مباحثات ستعزّز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وستعظّم المنافع الإيجابية المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والتكنولوجية.