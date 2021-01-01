النواب السريلانكي: لم نتلق خطاب استقالة الرئيس راجاباكسا وننتظر لحين استقرار وجهته

صرح رئيس مجلس النواب السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا، اليوم الخميس، بأنه لم يتلق بعد خطاب استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

ونقلت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية عن مصادر مطلعة بالأمر قولهم: "إن الاستقالة الأخيرة لم ترسل لأن رئيس الجمهورية لم يصل بعد إلى وجهته، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم استلام الخطاب اليوم".

وعلمت صحيفة ديلي ميرور أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا غادر جزر المالديف منذ فترة قصيرة على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية وهو الآن في طريقه إلى سنغافورة مع زوجته واثنين من مسؤولي الأمن الذين سافروا معه من كولومبو.

وكان رئيس مجلس النواب السريلانكى ماهيندا يابا آبيواردينا قد أعلن امس، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا عيّن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج رئيساً للبلاد بالإنابة وفقاً للمادة 37.1 من الدستور.

وكان الرئيس جوتابايا راجاباكسا قد وقع أمس الأول على خطاب استقالته، بتاريخ 13 يوليو الجاري، وكان من المقرر أن يعلن رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا ذلك للشعب أمس الأربعاء.