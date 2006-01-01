خبير إيطالي يعلق لـ«الشروق» على تعيين بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط الليبية

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن تعيين فرحات عمر بن قدارة كرئيس تنفيذي جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، حدثا مهما؛ أولاً لأنه سيسمح باستئناف إنتاج النفط، وبالتالي إنهاء انقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه الشعب الليبي.



وأضاف روفينيتي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن القرار يعد نقطة تحول سياسية مهمة لأنه يؤكد اتفاقًا بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر؛ مما يضع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بالتأكيد في صعوبة كبيرة، ولكن أيضًا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي راهن على باشاغا.



واعتبر الخبير الإيطالي أن اختيار بن قدارة هو خيار حكيم لأنه مدير يتمتع بمهارات مهنية عالية ومعترف بها دوليًا ولديه خبرة كبيرة في القطاع الاقتصادي.



كانت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها قررت تعين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة.



وشغل بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بين عامي 2006 و2011.