رئيس المؤسسة الليبية للنفط يرفض قرار إقالته ويصفه بالباطل والغير شرعى

رفض مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قرار "عبد الحميد الدبيبة"، باقالته وإعادة تشكيل مجلس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط .. موضحًا أنه باق في المؤسسة ولا أحد يستطيع التعدي على مقرها، وواصفًا قرار إعادة تشكيل المؤسسة النفطية باطل وممنوع الأثر وغير شرعي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن صنع الله، مطالبته باحترام مؤسسة النفط الوطنية، كونها محمية بالقانون الوطني والدولي وهى مؤسسة محايدة بحسب القوانين ولا تتبع لما يسمى "رئيس حكومة الوحدة الوطنية"، موضحا أنه سيتم التنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ولن يكون هناك أي تواصل مع ما يسمى "رئيس حكومة الوحدة الوطنية".

ونشرت صفحة المؤسسة الليبية للنفط صورا لصنع الله وعلقت: "وصول رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس بعد عودته من اداء مناسك فريضة الحج واستقباله من قبل العاملين بها".