وفاة الضحية الرابعة في حادث انقلاب سيارة خلال زفة بالشرقية

توفيت منذ قليل، الفتاة سارة منصور السيد رضوان؛ الضحية الرابعة لحادث انقلاب سيارة في مياه ترعة أثناء المشاركة في حفل زفاف بطريق أولاد صقر - كفر صقر، في المستشفى متأثرةً بإصابتها.

كان أهالي قرية قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، قد شيعوا اليوم الخميس، جنازة 3 شباب؛ لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في ترعة مياه بطريق أولاد صقر - كفر صقر، بين عزبة سمعان الرطل وكفر القواسم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بطريق أولاد صقر - كفر صقر، بين عزبة سمعان الرطل وكفر القواسم بمركز كفر صقر، ما أسفر عن مصرع: أحمد سامي المتولي، وصلاح محمد الكوابري، وعبده هيثم، وإصابة سارة السيد منصور رضوان، وفتاة أخرى.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث، قبل أن تفارق الفتاة المصابة الحياة، منذ قليل، متأثرة بإصاباتها.