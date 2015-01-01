تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2190 جنيها، مقارنة بـ2200 جنيه في نهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.



وبحسب نجيب، انخفض سعر الجرام عيار 18 مسجلا 1877 جنيها، مقابل 1887 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 مسجلا 2502 جنيه، مقارنة بـ2512 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها، ليصل إلى 17520 جنيها، مقارنة بـ 17600 جنيه في نهاية تعاملات أمس.



وفى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أبريل، وذلك بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد، حيث قلصت الأسواق التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.



تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19% ليصل إلى 1960 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.23% ليصل إلى 1956 دولارا للأوقية.



وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 99.595 نقطة.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عند تسوية تعاملات، أمس الخميس، بعد بيانات أكدت تباطؤ الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.



واستمرت خسائر مؤشر الدولار وتراجعت عوائد سندات الخزانة مع تباطؤ الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز من احتمالات اكتفاء الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس عند التسوية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.1 دولار لتصل إلى 1963.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1956.60 دولار خلال الجلسة.