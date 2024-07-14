محافظ شمال سيناء يوجه برعاية مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي

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تابع اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء حادث الطريق الساحلي بمدينة بئر العبد، والذي أسفر عن إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم سيارتين أجرة على طريق "العريش/القنطرة شرق" الساحلي أمام قرية الفتح بمركز بئر العبد بشمال سيناء.



ووجه محافظ شمال سيناء وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى بئر العبد التخصصي بتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث.

وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي

وقال اللواء دكتور خالد مجاور، إن جميع حالات المصابين الـ13 مستقرة باستثناء حالة واحدة نظرًا لإصابتها الخطيرة واضطراب في درجة الوعي.

ووجه محافظ شمال سيناء رئيس مدينة بئر العبد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث لتلافي ذلك مستقبلًا.