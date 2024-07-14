محافظ الشرقية يعلن انتهاء إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بمنطقة هندسة الري في منيا القمح

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب العمومي بقطر 8 بوصات بشارع الشوادر بمنطقة هندسة الري بمدينة منيا القمح، موضحًا أنه تم كذلك إعادة توصيل مياه الشرب مره أخرى للمنازل.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أنه فور تلقيه إخطارا يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي بمنطقة هندسه الري بمدينة منيا القمح، أمر المحافظ، أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة توصيل المياه ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه على الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنيا القمح والدفع بمعدات فرع الشركة والفنيين، وتم الانتهاء من إصلاح الماسورة وشفط المياه من الشارع وإعادة رد الشيء لأصله وتوصيل المياه مره أخرى للمنازل.

في السياق ذاته، أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن مسئولي فرع الشركة بمنيا القمح الصحي انتهوا من إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب والصرف الصحي بشارع الشوادر بمنطقة هندسة الري وتم التشغيل التجريبي للخط للتأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه.