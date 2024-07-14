مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب

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فتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.





وكتب رئيس اللجنة جيمس كومر في الرسالة الموجهة إلى رئيس جهاز المخابرات الأمريكي كيمبرلي تشاتل: "بدأت لجنة الرقابة والمساءلة تحقيقا في محاولة اغتيال الرئيس ترامب اليوم في 22 يوليو 2024، ويتطلب ذلك حضوركم الطوعي"، وتم نشر الرسالة على منصة "إكس".



وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار على تجمع للرئيس السابق في بتلر بولاية بنسلفانيا.