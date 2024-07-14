طموح النجمة الرابعة لإسبانيا يتحدى ريمونتادا الإنجليز نحو اللقب الأول بنهائي يورو 2024

تختتم منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 بنهائي من العيار الثقيل يجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وتأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية ليورو 2024 عن جدارة واستحقاق بعد أداء رائع ونتائج مبهرة في اختبارات كروية قوية، حيث يبقى الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الست بالبطولة.

تصدر الماتادور الإسباني بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي المجموعة الحديدية محققا العلامة الكاملة حيث استهل المشوار بفوز كبير على كرواتيا بثلاثية دون رد، ثم أسقط إيطاليا حامل اللقب بهدف نظيف، قبل أن يفوز على ألبانيا بنفس النتيجة في ختام مشواره بالدور الأول.

وفي مرحلة الأدوار الإقصائية، فاز الإسبان على جورجيا بنتيجة 4 / 1 ثم أطاحوا بمنتخب ألمانيا، منظم البطولة، بهدف قاتل منحهم الفوز بنتيجة 2 / 1 في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يقلب الطاولة على فرنسا ويفوز بنفس النتيجة في الوقت الأصلي بمباراة الدور قبل النهائي.

أما المنتخب الإنجليزي فقد سار مديره الفني جاريث ساوثجيت ونجومه هاري كين وجود بيلينجهام وفيل فودين وبوكايو ساكا على الأشواك في ظل تعرض الفريق لانتقادات عنيفة في وسائل الإعلام بسبب تذبذب الأداء منذ بداية مشوارهم في يورو 2024.

ولكن منتخب الأسود الثلاثة صمد أمام هذه الموجة العنيفة من الهجوم الإعلامي والجماهيري، ونجح في التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الأخيرة بركلات الترجيح أمام إيطاليا قبل ثلاث سنوات وسط جماهيرهم في ملعب ويمبلي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

تصدر الإنجليز أيضا المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط بعد فوز باهت على صربيا بهدف سجله جود بيلينجهام، ثم تعادلين أمام الدنمارك بنتيجة 1/1 وسلوفينيا بدون أهداف.

وتجاوز المنتخب الإنجليزي منافسيه في الأدوار الإقصائية بسيناريوهات مثيرة بأكثر من عودة مثيرة "ريمونتادا" حيث أنقذه نجمه جود بيلينجهام بتسجيل هدف في الثواني الأخيرة ليمنحه التعادل 1/1 أمام سلوفاكيا في دور الـ16 قبل أن يضيف هاري كين هدف الفوز بالوقت الإضافي.

وفي دور الثمانية قلب المنتخب الإنجليزي تأخره بهدف أمام سويسرا إلى تعادل 1/1 قبل أن يتأهل متفوقا بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح.

وتكرر السيناريو بريمونتادا إنجليزية جديدة في الدور قبل النهائي حيث تقدم منتخب هولندا بهدف مبكر قبل أن تقلب إنجلترا الطاولة على الطواحين بالفوز بنتيجة 2 / 1 بهدف سجله البديل أولي واتكينز في الثواني الأخيرة من زمن المباراة الأصلي.

وفي الملعب الأولمبي ببرلين، من المقرر أن يكتمل القوام الدفاعي لمنتخب إسبانيا بعودة الظهير الأيمن داني كارفاخال وقلب الدفاع روبن لو نورماند بعد غيابهما عن مواجهة فرنسا في قبل النهائي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بينما سيغيب لاعب الوسط بيدري بسبب إصابة قوية في الركبة اليسرى تعرض لها خلال مواجهة ألمانيا في دور الثمانية.

ويتسلح منتخب إسبانيا بالجناحين الواعدين نيكو ويليامز ولامين يامال، الفائز بجائزة رجل المباراة أمام فرنسا في قبل النهائي، وكذلك ثنائي الوسط رودري وفابيان رويز اللذين يصنفان أنهما من نجوم البطولة، ومعهما داني أولمو الذي نجح في تعويض غياب بيدري.

ويعتلي أولمو قائمة هدافي يورو 2024 بتسجيله 3 أهداف متساويا مع الإنجليزي هاري كين والألماني جمال موسيالا والسلوفاكي إيفان شرانز والهولندي كودي جاكبو، والجورجي جورج ميكوتادزي.

أما ساوثجيت /53 عاما/ فيملك كتيبة مدججة بالنجوم يحسده عليها الكثيرون أبرزها المحاور الهجومية كين وبيلينجهام وساكا وفودين ولاعب الوسط ديكلان رايس، ولاعب الوسط النشيط كوبي ماينو، بخلاف مخزون استراتيجي على مقاعد البدلاء بإمكانه صناعة الفارق مثل كول بالمر وأولي واتكينز وإيفان توني وكونور جالاجر وأنتوني جوردون بخلاف عودة الظهير الأيسر المخضرم لوك شاو بعد تعافيه تدريجيا من الإصابة.

وفي برلين يتطلع منتخب إسبانيا للفوز بلقبه الرابع في النهائي الخامس له أوروبيا، حيث رفع الكأس الفضية في أعوام 1964 و2008 و2012 بينما خسر نهائي 1984 أمام فرنسا.

ويعرف لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا البالغ من العمر 63 عاما الطريق جيدا نحو منصات التتويج، ويسعى بدوره لثلاثية استثنائية بعدما قاد إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاما في 2015 وبطولة أوروبا تحت 21 عاما في 2019، ويأمل في اللقب الأوروبي على مستوى الكبار.

وتضم إنجازات دي لا فوينتي أيضا الفوز بفضية دورة طوكيو مع منتخب إسبانيا الأولمبي في 2021 والتتويج بلقب النسخة الثالثة ببطولة دوري أمم أوروبا في 2023.

أما منتخب إنجلترا فيسعى للفوز بلقب أمم أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام إيطاليا، وكسر العقدة التي لازمته لعقود طويلة في البطولات الكبرى بعدما ضل الطريق لمنصات التتويج منذ فوزه بمونديال 1966 الذي أقيم على أراضيه.

كما يأمل المدرب ساوثجيت في تزيين مسيرته مع الإنجليز بعدما حل رابعا في مونديال روسيا 2018 ووصيفا لبطولة أوروبا في 2021 بينما خرج من دور الثمانية في مونديال قطر 2022، وذلك للرد على المشككين في قدراته.

وسيكون نهائي يورو 2024 المواجهة الثالثة بين إنجلترا وإسبانيا في بطولة أمم أوروبا، وتميل الكفة نحو الإنجليز الذين فازوا بنتيجة 2 / 1 في الدور الأول ببطولة 1980، ثم تفوقوا بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في دور الثمانية بيورو 1996.

كما يتفوق منتخب إنجلترا في إجمالي المواجهات المباشرة حيث حقق 14 فوزا وثلاثة تعادلات بينما خرج منتخب إسبانيا فائزا 10 مرات آخرها بنتيجة 2 / 1 في سبتمبر 2018 بدور المجموعات في دوري أمم أوروبا، بينما انتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بفوز إنجلترا 3 / 2 في أكتوبر بنفس العام في إطار دوري الأمم أيضا.